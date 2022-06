Lennart Lindstrot wird in Berlin nicht glücklich

In Berlin fanden am Wochenende die sogenannten „Finals“ statt, in denen in 14 Sportarten Deutsche Meistertitel vergeben wurden. Auch in der Leichtathletik, wo Lennart Lindstrot über die 1500 Meter an den Start ging. Obwohl sich der 19-Jährige mit der Elite des Landes messen durfte, wurde der Burgsteinfurter in der Hauptstadt nicht glücklich.

Der Burgsteinfurter

Lennart Lindstrot stellte sich am Wochenende auf nationaler Ebene der größtmöglichen Konkurrenz. Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichathleten startete der 19-Jährige von der LG Olympia Dortmund auf der 1500-Meter-Strecke – und das im Berliner Olympiastadion, wo schon viele große Stars der Szene ihr Stelldichein gaben.

Erst zwei Wochen zuvor hatte Lindstrot beim Sportfest in Dortmund in 3:49,64 Minuten die Norm für die Deutsche Meisterschaft erfüllt. „Ich habe da meine persönliche Bestzeit um sieben Sekunden unterboten. Deshalb hatte ich mir schon Hoffnungen gemacht, dass es für Berlin reichen könnte. Und als dann noch schnellere Läufer abgesagt haben, bin ich dienstags darüber informiert worden, dass ich am darauffolgenden Wochenende als Nachrücker bei der DM mitmachen kann“, berichtet der Gymnasiast, der am Dortmunder Sportinternat sein Abitur macht.

Für den Stemmerter, der auch schon für die Leichtathleten des TuS Germania Horstmar Erfolge sammelte, war es der zweite Start bei den nationalen Titelkämpfen im Männerbereich. Ende Februar nahm Lindstrot schon bei den Hallen-DM in Leipzig teil, wo er über die 800 Meter auf Platz sieben abschloss.

In der Bundeshauptstadt lief es für den Münsterländer nicht optimal. Schon die Anreise war aufgrund eines Staus mit Komplikationen verbunden. In dem Rennen, das um 10.53 Uhr begann, kam Lindstrot nicht wie gewünscht zum Zug. In 4:01.00 Minuten verfehlte der Stemmerter das Finale klar. Er sei schon ein wenig enttäuscht gewesen, gestand der Mittelstreckler ein. Auch die Atmosphäre im Olympiastadion hätte zu wünschen übrig gelassen. „Viele Plätze sind frei geblieben, da war überraschend wenig los“, berichtete Lind­strot.

Die DM der Leichtathleten war eingebettet in die sogenannten „Finals“ in Berlin. Dort wurden an einem Wochenende in 14 Sportarten 190 Deutsche Meisterinnen und Meister ermittelt. 220 000 Fans verfolgten die Wettbewerbe. Das von den Veranstaltern gewünschte und von den Zuschauern gelobte „Olympia-Feeling“ kam bei Lind­strot nicht wirklich auf. Untergebracht in einem Hotel etwas außerhalb hätte es keinen großartigen Kontakt zu Aktiven aus anderen Sportarten gegeben, so der Läufer.

Schnellster über die 1500 Meter war übrigens Christoph Kessler aus Donaueschingen (3:44,64). Er wurde anschließend jedoch disqualifiziert, da er sich in der Schlussphase des Rennens unfair Platz verschafft hatte. Gold ging daher an den Wattenscheider Marius Probst (3:44,72.

Lennart Lindstrot geht jetzt die nächsten Herausforderungen an. Dabei handelt es sich die Deutschen Meisterschaften der U 20 in Ulm (15. bis 17. Juli) und der U 23 in Wattenscheid (23./24. Juli).