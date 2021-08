Manchmal war esVoranschleppen

Leicht war es nicht, aber das war auch nicht zu erwarten. Dass es am Ende nur noch langsam voranging, hatte Wilfried Weiß von Marathon Steinfurt nicht gedacht.

Nach einem Jahr Verspätung ging es endlich für Wilfried Weiß von Marathon Steinfurt zum 6. Großglockner Ultra Trail. Im letzten Jahr noch für die 84 Kilometer-Strecke angemeldet, ging es in diesem Jahr für ihn dann „nur“ noch über 57 Kilometer. Nachdem auch in 2021 alle geplanten Trainingsläufe aufgrund der pandemischen Lage abgesagt worden waren, hatte sich Weiß letztendlich für die kürzere Strecke entschieden.

Um 7 Uhr morgens ging es bereits in Kals am Großglockner auf die Strecke. Und sofort bergauf auf der alten Glockner Straße, teilweise sogar mit einem genialen Blick auf den Großglockner. Das sollte für Wilfried Weiß und seine Mitlaufenden aber erst der Einstieg sein. Steil bergauf ging es anschließend auf 2 838 Meter. Dann mal wieder bergab und weiter auf schmalen feinen Single Trails. Der zweite Verpflegungspunkt war dann oben am Glocknerhaus. Danach hieß es fast nur noch downhill – mal sehr steil, mal etwas flacher, oder mal über ein 500 Meter langes und sehr glattes Schneefeld.

Kurz nach dem letzten Verpflegungspunkt wurde der Himmel dunkelgrau bis schwarz. Es zog ein kräftiges Gewitter heran. Die letzten Kilometer gingen bei Dauerregen mit Blitz und Donner teilweise über Trails, die längst zu schlammigen Bächen geworden waren. „Laufen konnte man das nicht mehr nennen“, berichtete Weiß, es war dann eher ein langsames Voranschleppen mit Stockeinsatz.

Die letzten Kilometer wollte der Marathoni unbedingt wieder laufen, egal wie. Beim letzten Schild „1 KM to go“ steigerte er noch mal das Tempo und hätte sich für die letzten Meter noch begeisterte Zuschauer gewünscht. Aber egal, nach 13:39:31 Stunden und 57 Kilometern lief er durchs Ziel. Die Medaille musste Wilfried Weiß sich zwar selbst umhängen, aber sie war die erste nach 1,5 Jahren.