Megabittere Niederlagen für das DT Steinfurt

Zwei Punkte wollten die Darter des DT 16 Steinfurt vom Bundesligaspieltag im schleswig-holsteinischen Großenaspe mitnehmen – doch daraus wurde nichts. Sowohl gegen den amtierenden Vizemeister Bulldogs Wolfenbüttel als auch gegen die gastgebenden Wanderers verlor der Aufsteiger aus dem Münsterland knapp mit 5:7.

„Das ist einfach megabitter. Das Pendel hätte auch in unsere Richtung ausschlagen können. Trotzdem weigere ich mich, beim Darts von Glück und Pech zu sprechen. Da hat man sein Schicksal selbst in der Hand, da springt kein Ball blöd vom Innenpfosten rein oder sonst was“, kommentierte DT-Vorsitzender Carsten Tenkmann den Ausgang.

Wahrscheinlich hätten die Steinfurter in einem, wenn nicht in beiden Duellen, gepunktet, hätte nicht Ole Holtkamp kurzfristig abgesagt. Der Nationalspieler und die Nummer eins des Dart­teams 16 musste erkrankt passen. „Ein Mann dieser Klasse ist natürlich schwer zu ersetzen“, so Tenkmann. „Aber die anderen haben ihre Sache gut gemacht. Leider haben wir im Checkbereich zu viel liegen gelassen – und das wird auf so einem hohen Level halt brutal bestraft.“

In der ersten Partie gegen die Bulldogs gewannen Marcus Meier, Patrick Holz und Marcel Hexel ihre Einzel, die übrigen fünf Vergleiche gingen an die Niedersachsen. In den verbleibenden vier Doppeln gelang es den Steinfurtern nicht, den Rückstand aufzuholen, da nur Christian Aust/Jonas Aplowski sowie Benjamin Krauspe/Maurice Junker punkteten.

Gegen die Wanderers stand es nach den Einzeln 4:4, wobei Aplowski, Aust, Holz und Hexel siegten. Hexel/Meier entschieden ihr Doppel mit 4:0 für sich, doch die übrigen drei Matches entschieden die Gastgeber hauchzart für sich.

Am 5. November (Samstag) geht es für das DT 16 Steinfurt in der Bundesliga weiter. Dann reisen die Münsterländer nach Salzgitter, wo sich mit den heimischen Lumberjacks und den Vikings Berlin gemessen wird.