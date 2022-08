Mehmet Toyluar trifft und verschießt

Eine Woche vor dem Punktspielstart bei Matellia Metelen II gab der FC Galaxy am Sonntag im Test bei Portu Rheine nicht das beste Bild ab. „Die Abstände waren zu groß, und viel gelaufen wurde auch nicht. Einige dachten wohl, sie könnten sich noch auf die gute Leistung vom Pokalspiel am Donnerstag gegen Hauenhorst ausruhen“, kritisierte Trainer Ugur Birdir. Chancen besaßen die Steinfurter trotzdem, aber Zählbares sprang dabei lange nicht heraus. So waren es die Rheinenser, die in der 70. Minute die Führung erzielten. Der FCG ließ sich aber nicht kleinkriegen und glich durch Mehmet Toylular aus (81.). Kurz vor dem Ende hätte der Neuzugang noch einen weiteren Treffer erzielen können, doch bei einem Elfmeter scheiterte er an Portu-Keeper Sahin Gögüs. „Das kann passieren. Hinten heraus hat mir gut gefallen, dass wir mal wieder Comeback-Qualitäten bewiesen haben, ansonsten bin ich aber nicht zufrieden. Hoffentlich sind die Jungs nach dieser Partie wieder auf den Teppich zurückgekommen“, fasste Birdir zusammen.