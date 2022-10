Michael Straube legt Pause ein

Michael Straube wird den Fußball-Bezirksligisten Borghorster FC nur noch bis zum Ende der laufenden Saison trainieren. Darüber setzte der Coach am Dienstagabend die Mannschaft in Kenntnis. Aktuell bekleidet Straube den Posten gemeinsam mit Thomas Grabowski, zuvor war der 33-Jährige zehn Spielzeiten als Co- und hauptverantwortlicher Trainer für den Vorgängerverein Preußen Borghorst und den BFC tätig.

„Das waren zehn super intensive Jahre, in denen ich so viel erlebt habe, wie andere Trainer in 20 Jahren“, erinnert Straube an sportlich teilweise schwierige Zeiten, die Corona-Pandemie und die Fusion. Bis Juni will der Physiotherapeut mit den Grün-Schwarzen das Maximale rausholen, um danach andere Schwerpunkte zu setzen.

„Vier Mal in der Woche bin ich beim Fußball. Ich merke einfach, dass ich angesichts dieses Aufwandes zuhause nicht so helfen kann, wie das angebracht wäre“, erklärt der Vater einer fast zweijährigen Tochter. Straube betont, dass seine Entscheidung nicht gleichbedeutend mit dem Ende seiner Trainerlaufbahn sei, er vielmehr nur eine Pause einlegen wolle. In dieser Zeit möchte der Borghorster sich fußballerisch weiterbilden und seine B-Lizenz erwerben. „Ich werde dem BFC aber als Mitglied erhalten bleiben und überlege, dann und wann mal zum Altherren-Training zu gehen“, so der Schalke-Fan.

„Es ist natürlich schade, dass Michael aufhört“, verweist Stephan Fischer, der Sportliche Leiter des Borghorster FC, auf die sehr gute Arbeit, die Straube geleistet hat. Gerade in der ersten Saison nach der Fusion sei es schließlich nicht einfach gewesen, eine funktionierende Truppe zu formen. Das sei Straube aber in Zusammenarbeit mit Florian Gerke und jetzt mit Thomas Grabowski prima gelungen.

„Wir werden nun mit Grabo sprechen und hoffen, schon bald Lösungen präsentieren zu können“, kündigte Fischer an, die Trainerfrage zeitnah zu klären.