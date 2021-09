Die Landesliga-Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben auch ihr drittes Saisonspiel verloren. Am Sonntag mussten sie sich Sparta Münster mit 19:24 geschlagen geben. Eine sehr ärgerliche Niederlage, gegen für den Turnerbund saß wesentlich mehr drin.

Lea Peters (M.) und ihre Mitspielerinnen ließen in der zweiten Halbzeit zu viele Torgelegenheiten ungenutzt.

„Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und brauchen uns deshalb auch nicht über das Ergebnis zu wundern“, konkretisierte Trainer Jürgen Kötterheinrich, warum die Burgsteinfurter Handballerinnen im dritten Saisonspiel zum dritten Mal als Verlierer von der Platte gingen. Am Sonntag musste den Gästen von Sparta Münster gratuliert werden (19:24).

In den ersten 30 Minuten stellte der Turnerbund das bessere Team. Hinten wurde über weite Strecken gut verteidigt, und vorne passte auch Vieles. „Okay, es waren ein paar Dummheiten dabei, ansonsten war das aber gut“, fasste Kötterheinrich den ersten Abschnitt zusammen. Marike Thien traf zum 6:4 (16.), Helen Drunkenmölle zum 10:8. Zur Pause lag der TB mit einem Treffer vorne (10:9).

Die zweite Hälfte begann vielversprechend, denn Drunkenmölle, Lena Spielmann, Thien und Lea Peters warfen ein 14:11 (38.) heraus. Doch danach wirkte das Angriffsspiel der Gastgeberinnen wie abgebrochen. Beste Gelegenheiten wurden einfach nicht in Zählbares umgewandelt. „Wir haben entweder die Sparta-Torhüterin abgeworfen oder nur die Latte und Pfosten getroffen“, kritisierte Kötterheinrich, der sich keinen Reim auf die Abschlussschwäche machen könnte. „Wenn ich wüsste, woran das gelegen hat. Wenn du einmal Mist an den Fingern hast, dann hast du für das ganze Spiel Mist an den Fingern.“

Die Münsteranerinnen sagten artig danke und übernahmen in der 50. Minute nach einem Treffer von Julia Welle erstmals die Führung. In der Schlussphase bewiesen die Gäste den längeren Atem und nahmen die zwei zu vergebenden Punkte mit nach Hause.

Nächster Gegner des TB ist am Samstag (2. Oktober) auswärts der 1. HC Ibbenbüren.

Tore: Peters, Spielmann (beide 4), Maike Bartsch, Thien (beide 3), Drunkenmölle (2), Marina Bartsch, Schütz und Blum (je 1).