Nelson Venancio trainiert BFC-Reserve

Nelson Venancio, bis Sommer noch Coach des B-Ligisten Galaxy Steinfurt, trainiert in der nächsten Saison die Reserve des Borghorster FC. Diese Aufgabe teilt sich der 41-Jährige mit Thorsten Bäumer. „Beide machen das gleichberechtigt. Nelson hat früher sowohl für Wilmsberg als auch für die Preußen gespielt. Und er kennt Thorsten schon lange. Von daher passt das alles super“, erklärt Stephan Fischer, der Sportliche Leiter der ersten und zweiten Mannschaft. „Der BFC ist mein Herzensverein. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich den Posten super mit meinem Privatleben vereinbaren kann. Der Aufwand mit zwei Mal die Woche Training und am Sonntag ein Spiel lässt sich prima mit meiner Familie verbinden“, erklärt der Vater zweier junger Kinder. „Thorsten und ich haben uns schon ausgetauscht, in den nächsten Wochen gehen wir in das Feintuning“, so Venancio.

-mab-