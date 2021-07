Nordwalder Dominanz geht weiter

In Emsdetten fanden jetzt die Tennis-Bezirksmeisterschaften statt. Dabei unterstrichen die Aktiven des TC Nordwalde ihre Vormachtstellung in der Herren-60-Konkurrenz. Auch ein Burgsteinfurter konnte am Ende jubeln.

Die Dominanz des TC Nordwalde in der Herren-60-Klasse hält weiter an. Diesmal sicherte sich Andreas Kleimann den Titel.

Vielfalt und Harmonie zeichneten die 48. Tennis-Bezirksmeisterschaften aus, die jetzt auf der Anlage des TV Emsdetten ausgetragen wurden. Nach rund 27 Stunden Spielzeit an vier Tagen standen die sechs Bezirksmeister fest, die allesamt aus verschiedenen Vereinen kamen. Unter anderem stellen der TC Nordwalde und der TC Grün-Weiß Burgsteinfurt einen der Tiztelzträger. Insgesamt hatten 76 Spielerinnen und Spieler für die Wettbewerbe gemeldet.

Wer im Viertelfinale den Top-Favoriten aus dem Turnier wirft, der hat es auch verdient, Bezirksmeister zu werden. Rudolf Hagmann (TC GW Burgsteinfurt) schaffe es, die Nummer eins, Jörg Demes (TV RW Vreden), in zwei Sätzen zu besiegen und ebnete sich dadurch den Weg ins Finale. Matthias Bieling vom THC Münster, an Nummer drei gesetzt, und Hagmann schenkten sich in einem ausgeglichenen Spiel nichts. Nach dem 7:5-Sieg im ersten Satz lag Hagmann im zweiten Durchgang schon mit 0:3 zurück, schaffte aber noch den Satzgewinn (6:4) und sicherte sich somit erstmals einen Bezirksmeistertitel.

Die Herren-60-Konkurrenz wird seit Jahren von den Akteuren des TC Nordwalde dominiert. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Ausdauer und Stehvermögen zeigten die Finalisten Norbert Markmann und An­dreas Kleinmann. Sie lieferten den Zuschauern in einem dreistündigen Marathonmatch beste Tennisunterhaltung (4:6, 6:4, 10:7). Am Ende setzte sich Kleinmann im dritten Satz im Match-Tiebreak gegen seinen Vereinskameraden durch folgte damit Vorjahressieger Thomas Kittner (TC Nordwalde). Diesen hatte Kleinmann bereits im Halbfinale, ebenfalls im Match-Tiebreak, ausgeschaltet.

Das Finale der Herren war eine reine Angelegenheit von Spielern des THC Münster. Dabei sah zu Beginn alles nach einem Sieg des an topgesetzten Niklas Kammer aus, der den ersten Satz souverän mit 6:2 gewann. Doch mit zunehmender Spielzeit fehlte den Schlägen von Kammer die Präzision. Samuel Schwarz und entschied die beiden folgenden Durchgänge jeweils mit 6:2 für sich.

Bei den Damen setzte sich die Favoritin Anna Beßer vom TC Deuten gegen Alexa Volkov (TC Union Münster) glatt in zwei Sätzen durch (6:2, 6:1). Zweimal trafen die beiden Spielerinnen bisher aufeinander. Beßer, die Nummer 170 der deutschen Rangliste, überzeugte durch ihr aggressives und offensives Auftreten. Vor allem mit ihren harten platzierten Vorhandschlägen hatte ihre Gegnerin große Probleme.

Erstmals spielten auch die Herren 30 um die Bezirksmeisterschaft. Bastian Beck (Dorstener TC) hatte im Endspiel keine Probleme beim Zweisatz-Sieg (6:1, 6:0) gegen Tobias Wenker (Heeker TC).

Bei den Damen 40 gab es eine Überraschungssiegerin: Stephanie Beimforde (TSV Westfalia Westerkappeln) brachte das Kunststück fertig, die drei Topgesetzten zu bezwingen: Im Finale profitierte Beimforde beim Stand von 2:2 von der verletzungsbedingten Aufgabe von Katja Flüthmann (TC Grün-Weiß Neuenkirchen).

Barbara Niemeyer, Vorsitzende des Tennisbezirks Münsterland, sowie Turnierleiter Ludger Niehoff, zogen ein positives Resümee. Sie lobten den gastgebenden Tennisverein Emsdetten: „Wir haben hier perfekte Bedingungen und ein engagierten Organisationsteam.“