Paul Teupe rettet dem BFC den Dreier

Mit Ach und Krach und einem treffsicheren Paul Teupe gewann der Borghorster FC am Sonntag beim SV Mesum II mit 3:1 (1:1). Allerdings hatten die Borghorster Mühe, diesen Dreier mit nach Hause zu bringen. Die beiden siegbringenden Treffer fielen erst in der Nachspielzeit.

„Nein, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch gewinnen würden“, sagte Trainer Florian Gerke, der den Sieg letztlich als „ein wenig glücklich“ bezeichnete, weil er erst in der Schlussphase zustande kam. „Verdient“ aber schon, „aufgrund der guten Torchancen in der ersten Halbzeit“.

Marvin Bingold und Paul Teupe hätten ihre Farben nach dem Führungstreffer von Marcel Thoms nach Vorarbeit von Torben Schlieckmann (4.), dem Gerke für diese Partie ein gutes Zeugnis ausstellte, in Front schießen können. Beiden blieb indes ein Tor verwehrt. Wie aus dem Nichts konnten die Mesumer kurz vor dem Seitenwechsel schließlich noch ausgleichen. Niko Winter lässt zwei Borghorster Spieler stehen und trifft ins lange Eck (45.).

In Halbzeit zwei war ansonsten viel Hoch und Weit zu sehen, strukturierte Angriffe hatten Seltenheitswert. Mesums Lars Jenders traf in der 80. Minute die Latte und hatte in der 88. Minute das 2:1 auf dem Stiefel, als er sich über links durchgesetzt hatte, aber die Kugel an Teupens Kasten rechts vorbeischob.

Dann kam Paul Teupes Auftritt, der in der 92. Minute von einer Kopfballvorlage von Gregorij Krumme profitierte und zwei Minuten später bei einem Konter von Alex Hesener quer angespielt wurde. Beide Male behielt Teupe die Ruhe und bescherte Borghorst damit noch den Dreier in Mesum und somit auch weiter den Platz an der Sonne.

BFC: Teupen – Krumme, Dobbe, Pöhlker, Schemann (67. Markfort) – N. Thoms, Bingold – M. Thoms (66. Hesener), Schlieckmann (82. Rausch), Bredeck (82. Wehrmann) – Teupe.

Tore: 0:1 M. Thoms, 1:1 Winter (45.), 1:2 Teupe (92.), 1:3 Teupe (95.).