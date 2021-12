Perfekter Abend für den TB Burgsteinfurt

Burgsteinfurt

In der Oberliga hat der TB Burgsteinfurt einen ganz, ganz wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den GSV Fröndenberg gewann der Turnerbund mit 7:3 und hält damit die Chancen auf den Klassenerhalt am leben. Die TB-Reserve zeigte im Landesliga-Spitzenspiel gegen Jugend Merfeld, dass sie in ihrer Klasse das Maß aller Dinge ist.

-mab-