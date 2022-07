Peter Neururer über seine Zukunft: „619 Spiele reichen – eigentlich“

Noch bis Donnerstag ist Peter Neururer mit einer Auswahl vertragsloser Fußballprofis in Ochtrup zu Gast. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er über seine Arbeit und die eigenen Zukunftspläne.

Peter Neururer leitet derzeit bereits zum fünften Mal das Trainingscamp der Auswahl der Vereinigung der Vertragsfußballerspieler (VDV). Bis Donnerstag ist das Team in Ochtrup zu Gast.

Montagmittag, Peter Neururer sitzt gerade im Auto. Sein Ziel: das Sportwerk Ochtrup. Dort ist der 67-Jährige noch bis Donnerstag mit der Auswahl der Vereinigung der Vertragsfußballerspieler (VDV) zu Gast. Die Mitglieder des Proficamps – also derzeit vertragslose Kicker – feilen unweit der niederländischen Grenze in einem Trainingslager an ihrer Form.