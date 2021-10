Recke gibt „Reese“ Rätsel auf

Burgsteinfurt

Am vergangenen Wochenende unterlag der SV Burgsteinfurt in Greven unglücklich mit 2:3. Am Sonntag soll das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen. Mit dem TuS Recke kommt ein Team, dass Trainer Christoph Klein-Reesink schwer einschätzen kann.

-mab-