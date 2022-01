Rolinck Racing will sportliche Schlagzeilen produzieren

Steinfurt

Das Radteam Rolinck Racing Steinfurt/Münster will sich in der bevorstehenden Saison bei 30 bis 35 Rennen präsentieren. Teamchef Philipp Bartsch ist guter Dinge: „Wir sind in der Lage, 2022 für so manche sportliche Schlagzeile zu sorgen.“ Drei neue Fahrer sind dazugestoßen. Einer von ihnen war Deutscher Meister in einer anderen Sportart.

Von Marc Brenzel