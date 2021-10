Rote Karte war die Initialzündung

Marike Thien (links), Lea Peters und Magdalena Krämer machte in der Schlussphase der Partie in Nottuln den ersten Saisonsieg für die Burgsteinfurter Frauen perfekt.

Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben ihren ersten Saisonsieg geholt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Kötterheinrich gewann – wie angesagt und diesmal auch ausgeführt – bei DJK Nottuln mit 22:18 (7:10), mussten sich dabei aber richtig anstrengen, wie Stephan Kretzschmar nach dem Spiel in Vertretung für Kötterheinrich konstatierte.

„Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Sieben Tore waren einfach zu wenig. Die gegnerische Torfrau hatte zwar ein gutes Stellungsspiel, musste sich aber auch nicht viel bewegen dabei“, stellte Kretzschmar seinen Schützinnen kein gutes Zeugnis aus. Bis zur 24. Minute hielt Burgsteinfurt die Partie offen und lag nur mit 6:7 hinten. Dann zogen die Gastgeberinnen mit drei Toren davon und lagen zur Pause mit 10:7 vorne.

Das Spiel der Stemmerter Frauen wurde nach der Pause zunächst nicht besser, Nottuln ging auf 13:9 davon (39.). „Die Initialzündung für die Aufholjagd war die Rote Karte für das Foul am Meike Bartsch. Da merkte man, dass ein Ruck durch die Mannschaft ging“, berichtete Kretzschmar. Der Ruck spiegelte sich letztlich auch in Toren wieder, denn schon in der 42. Minute hatte der Turnerbund die Begegnung durch Lena Spielmann ausgeglichen (13:13).

Zweimal Helen Blum und Lea Peters – und schon lagen die TB-Frauen mit 17:14 in Front. Die Partie wogte hin und her, doch nun hatte der TB die besseren Karten und hielt mit Körperlichkeit dagegen. Marike Thien und Lea Peters erhöhten auf 19:15, der Sieg war zum Greifen nahe. Magdalena Krämer, Peters und Thien trafen mit ihren letzten Versuchen ins Schwarze, der Abstand zum Gegner blieb schließlich bei vier Toren.

Tore: Peters (4), Spielmann (3), Kolthoff (3/1), Blum (3), Stender (3/2), Krämer, Drunkenmölle, Thien (je 2).