Knapp vorbei beim Comeback: Kersting verpasst das Podium

Zwei Jahre ging es nicht mehr zur Sache beim Radrennen „Rund um Steinfurt“, am Sonntag aber hatte das Warten ein Ende. Die Fahrer durften wieder ran auf dem 9,4 Kilometer langen Rundkurs samt knackiger Anstiege. Und bei der 19. Auflage kam die Veranstaltung des Ausrichters RSV Friedenau Steinfurt als Sommerrennen daher, nicht wie üblich als Frühjahrsklassiker.

„Wir sind froh, dass wir es in dieser Form durchgezogen haben“, sagte Philipp Bartsch, Rennsportwart des RSV und zugleich Teamchef bei Rolinck Racing. „Wir haben tolle Resonanz von den Fahrern bekommen – vor allem für die lange Runde. Bei anderen Rennen gibt’s es vermehrt nur noch kleinere Runden.“

Ex-Steinfurter bei Fotofinish vorne

Das gute Feedback wäre fast noch gekrönt worden von einem Podestplatz im Elite-Rennen. Lukas Kersting aus dem Rolinck-Team nämlich schloss sich in Runde zwei einer großen Gruppe an, die zwischenzeitlich bis zu fünf Minuten Vorsprung vor dem Feld herausfuhr. Die Ausreißer aber blieben nicht zusammen, sondern ein Quartett zog vorneweg. Darunter auch Kersting.

Zwei Runden vor Schluss aber konnte auch Rolincks Hoffnung das Tempo nicht mehr mitgehen. Mit Sebastian Niehues setzte sich ein ehemaliger Steinfurter ab, ihm folgte nur Ole Theiler. Letzterer zog auf den finalen Metern den Sprint an, Niehues – inzwischen für Bike Aid unterwegs – aber konterte und schnappte sich in einem Fotofinish den Sieg bei „Rund um Steinfurt“.

Kersting, beileibe kein Sprinter, attackierte Luca Bockelmann im Kampf um den dritten Rang am letzten Anstieg. Doch Bockelmann hielt Stand. Den Spurt bis ins Ziel verlor Kersting anschließend und musste sich mit Platz vier begnügen. Zweitbester Rolinck-Akteur war Aaron Grosser auf dem 15. Platz.

Im Sommer oder doch im Frühjahr?

„Lukas und Aaron waren unsere Hauptkandidaten für einen Erfolg. Wir sind sehr glücklich, dass Lukas in der Ausreißergruppe mithalten konnte“, meinte Bartsch, der nicht nur als Teil des Orga-Teams bis in die Abendstunden gefordert war, sondern im Masters-Rennen selbst auf Platz 25 fuhr.

Gerade in der Amateurklasse musste die Rolinck-Mannschaft Feder lassen, die stärksten Fahrer dieser Saison – darunter Janek Heming – meldeten sich krankheitsbedingt ab. „Deshalb fällt das Gesamtergebnis letztlich nicht so gut aus für uns“, meinte Bartsch. Finn Ortmeier fuhr in der Amateurklasse immerhin auf Platz elf. Bester Lokalmatador in der Masters-Klasse wurde Carsten Göthel mit seinem achten Rang.

Bleibt der Termin für „Rund um Steinfurt“ künftig im Sommer? Diese Frage konnte Bartsch am Sonntagabend noch nicht beantworten. „Da sind die Meinung zwiegespalten: Die einen schätzen einen Frühjahrsklassiker mehr, die anderen ein Sommerrennen. Fest steht aber, dass wir nächstes Mal außerhalb der Ferien starten werden.“