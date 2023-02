SC Steinfurt feiert Premierensieg

Der Bann ist gebrochen! Die Schachspieler des SC Steinfurt haben ihren ersten Sieg in der NRW-Klasse eingefahren. Die Partie beim Herforder Schachverein wurde ein echter Krimi.

In der Herford wurde an allen Brettern hart um jede Figur gekämpft.

Die erste Mannschaft des SC Steinfurt hat nach dem erstmaligen Aufstieg in die NRW-Klasse nun in der fünften Runde gegen den Herforder Schachverein Königspringer endlich die ersten Mannschaftspunkte verbucht. Beim knappen 4,5:3,5-Erfolg waren alle Spieler an der Punkteausbeute beteiligt. Nach sieben teilweise hart umkämpften Remispartien war es Mannschaftsführer Marcus Arning vorbehalten, mit seinem Bretterfolg den Mannschaftssieg unter Dach und Fach zu bringen.

Zum Auftakt einigte sich Markus Dehler (Brett acht) mit seinem Gegner auf eine Punkteteilung. Nach dem Damentausch war eine ausgeglichene Stellung entstanden, in der beide Spieler kein weiteres Risiko eingehen wollten. Am Spitzenbrett war die Partie von Theo Rieke von gegenseitigem Respekt vor der Spielstärke des Gegners geprägt, sodass sich beide frühzeitig auf ein Remis einigten.

Rainer Janning (Brett fünf) sah nachdem sein Kontrahent den Damenflügel schließen konnte, keine Möglichkeiten, über die offene f-Linie durchzubrechen. Auch hier gab es eine weitere Punkteteilung. Ein gutes Eröffnungsspiel von Wolfgang Thomas (Brett sieben) führte schnell zu zwei Mehrbauern, doch das gegnerische Läuferpaar erschwerte es ihm, seinen Königsflügel zu entwickeln. Die logische Folge – wieder nur ein Remis. Auch Michael Raus (Brett sechs) kam mit zwei Mehrbauern aus der Eröffnung. Durch eine unnötige Rochade verlor er wertvolle Zeit, die ihm bei dem hartnäckigen Gegenspiel seines Gegners am Ende fehlte, sodass dieser einen Bauern zurückgewinnen konnte. Das Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern war trotz Mehrbauen nicht mehr zu gewinnen. Durch cleveres Figurenspiel hatte sich Evgeniy Just auf die Siegerstraße gebracht, doch er nahm einen vergifteten Bauern, sodass sich sein Gegner in ein Dauerschach retten konnte.

Die nächste Siegchance ließ Helmut Haselhorst (Brett vier) liegen. Konsequentes Druckspiel brachte ihm ein gewonnenes Endspiel mit zwei Mehrbauern bei gleichfarbigen Läufern. Er entschied sich aber für den falschen Plan, um seinen Freibauern zur Umwandlung zu bringen. Sein Kontrahent opferte seinen Läufer, und das Endspiel mit dem doppelten Randbauern war aufgrund der „falschen“ Läuferfarbe nur Remis.

Vier Gewinnpartien hatten die Steinfurter noch in Remispartien verpatzt, doch auf Mannschaftsführer Marcus Arning (Brett zwei) war Verlass. Er kam mit klaren Stellungsvorteilen aus der Eröffnung, verstärkte den Druck im Mittelspiel, um dann mit einer schönen Mattkombination die eigene Partie und den Mannschaftskampf nach Hause zu bringen.