SG Steinfurt sorgt für große Begeisterung

Bei der SG Steinfurt ist man sich im Klaren darüber, dass einer der Schlüssel zum Erfolg die Nachwuchsarbeit ist. Aus diesem Grund hatte die Spielgemeinschaft jetzt zum Tag des Mädchenfußballs eingeladen. Die Aktion kam super an – nicht zuletzt aufgrund eines interessanten Gastes.

Rund 30 junge Fußballerinnen hatten am Freitag beim Tag des Mädchenfußballs viel Spaß. Eingeladen hatte die SG Frauenfußball Steinfurt.

Unter dem Slogan „Drei Vereine – ein Ziel: Mädchen- und Frauenfußball in Steinfurt“ hatten die Verantwortlichen der SG Steinfurt zum Tag des Mädchenfußballs eingeladen. Rund 30 Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren waren dem Aufruf der Mädchenfußballabteilung gefolgt. Kurz nach der Europameisterschaft war die Aktion im Borghorster Sportzentrum ein voller Erfolg.

Die Mädchen waren mit Begeisterung dabei. Nach einigen Schnuppertrainingseinheiten absolvierten alle Kickerinnen an fünf Stationen Übungen zum Erwerb des Fußballabzeichen Westfalenpferdchen und erhielten im Anschluss Urkunde und Abzeichen.

Der Besuch der früheren Steinfurter U-Nationalspielerinnen Vildan Kardesler war ein weiterer Höhepunkt für die jungen Fußballerinnen. Die 24-Jährige berichtete von ihren Anfängen beim SV Burgsteinfurt, ihrer Teilnahme an der U 19-Europameisterschaft, ihrer Zeit als Fußballerin in den USA und motivierte die jungen Kickerinnen, fleißig zu trainieren und sich auch von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Natürlich durften am Ende des Besuchs eine Autogrammrunde und ein gemeinsames Fotoshooting nicht fehlen. Die Mädchen ließen sich von Vildan Kardesler die Schuhe, das Trikot oder auch die Trainingsrucksäcke signieren. Den Abschluss bildete ein Freundinnen-Turnier.

Neben Alexander Heydn und Florian Linde unterstützten die Nachwuchstrainerinnen Hannah Dalming, Paula Elfers und Elina Reuß bei der Durchführung des Tag des Mädchenfußballs.

Der Trainingsauftakt für interessierte Mädchen (ab Jahrgang 2010 und jünger) ist am kommenden Freitag (12. August) um 15.30 Uhr im Sportpark Borghorst. Es ist geplant, die Mädchen je nach Leistungsniveau in verschiedenen Gruppen aufzuteilen.

Für die neue Saison sind die F-Mädchen (2014/2015), die E-Mädchen (2012/2013) und die D-Mädchen (2010/2011) für Spielrunden mit den Nachbarkreisen angemeldet worden.

Aufgrund des erfreulichen Zulaufs an Spielerinnen werden für die verschiedenen Teams noch dringend Trainerinnen, Trainer, Betreuerinnen und Betreuer gesucht. Interessierte (gerne auch Eltern) können sich bei Marianne Finke-Holtz (01 72 / 46 66 799 oder Marianne.finke@gmx.de) melden.