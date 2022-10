Spätes Kormann-Tor entscheidet die Partie

Ein spätes Tor durch Lars Kormann hat die Bezirksliga-Partie zwischen dem SV Burgsteinfurt und Eintracht Rheine II entschieden.

Fast über die gesamten 90 Minuten war der SVB am Freitagabend im Volksbank-Stadion die tonangebende Mannschaft. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit vier oder fünf glasklare Chancen zur Führung“, meinte Co-Trainer Timo Zorn. Allein Julius Fliß hatte drei hundertprozentige auf dem Fuß. „Bei einem Schuss von ihm parierte Rheines Schlussmann Ramon Andreas Büsken hervorragend“, sah Zorn die Kirsche schon im Netz. So gingen beide Mannschaften zur Halbzeitpause ohne Treffer in die Kabinen.

Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel kam nun Eintracht Rheine etwas auf. „Aber wir konnten die Angriffsbemühungen der Gäste gut verteidigen“, hob der SVB-Co-Trainer hervor. Trotzdem notierte er sich einen Pfostentreffer der Gäste. Aber auch seine Mannschaft erspielte sich weitere Torchancen. Mitte der zweiten Halbzeit wurde Lars Kormann während seines Sturmlaufs in Richtung gegnerisches Tor unsanft gebremst. Dem Attackierenden zeigte der Unparteiische Simon Elshoff nur die Gelbe Karte. Zorn: „Da hätte er auch Rot zeigen können.“

Der SV Burgsteinfurt erhöhte nun den Druck. SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink wechselte Levin Schmieder für den bis dato glücklosen Julius Fliß und Hans Dimitri Nguile Inenguini für Helio Ricardo Faria da Silva in der 86. Spielminute ein. 60 Sekunden später fiel dann auch das erlösende 1:0. Allerdings nicht durch einen Burgsteinfurter Spieler sondern durch einen Rheinenser. Lars Kormann rannte mit dem Ball am Fuß über die rechte Seite und flankte flach nach innen. Oskar Ricken versuchte den Ball vor drei SVB-Spielern ins Toraus zu bugsieren. Das Leder ging aber in und nicht neben den Kasten der Rheinenser. „Der Siegtreffer fiel zwar spät, war aber verdient“, resümierte Zorn.

SV Burgsteinfurt: Schäperklaus – Petris, Koers, Haziri, D. Behn (90.+6 Kardesler) – da Silva (86. Nguile Inenguini), Fliß (86. Schmieder) – Hauptmeier, Anyanwu (73. Kerelaj) – Kormann, Afiemo (60. Hollermann).

Tore: 1:0 Ricken, ET (87.).