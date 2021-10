Starker Auftritt des DT Steinfurt in Bielefeld

Das Dart Team Steinfurt 16 führt weiterhin die Tabelle in der 1. Liga NRW an. Beim Rangvierten DC Bielefeld wurde deutlich mit 15:5 gewonnen. Dabei stach ein Spieler heraus.

Das Dart Team Steinfurt 16 hat am neunten Spieltag in der 1. Liga NRW nichts anbrennen lassen. Beim Tabellenvierten DC Bielefeld gewann der Spitzenreiter souverän mit 15:5.

Im ersten Block legten die Münsterländer den Grundstein für den Sieg. Sieben der acht Einzel gingen an die Gäste. „Da war die Messe praktisch schon gelesen“, zog Teamkapitän Carsten Tenkmann ein Zwischenfazit.

Ihre Überlegenheit machten die Steinfurter auch in den Doppeln sichtbar – drei von vier Duellen wurden gewonnen. Und so ging es mit einem beruhigenden 10:2-Zwischenstand in die letzten Einzel.

Der Niederländer Joey de Jong machte mit einem glatten 3:0 gegen Colin Hewison den doppelten Punktgewinn perfekt. „Joey hat einfach überragend performt. Er war mit zwei Erfolgen im Einzel und einem Doppelsieg an der Seite von Peter Ruffing der Mann des Spiels“, stellte Tenkmann de Jong ein Sonderlob aus. Mit zwei 180er Würfen, drei High Finish (131, 124 und 112) sowie drei Shortgames (Satzgewinne mit weniger als 18 Pfeilen) unterstrich der Mann aus dem Raum Enschede seine Klasse.

Sehr erfreut zeigte sich der Kapitän auch darüber, dass die junge Garde ihren Anteil am Auswärtssieg beitrug. Jonas Aplowski, Phil Ende und Christian Aust erwiesen sich als verlässliche Punktesammler. Ebenfalls am 15:5 beteiligt waren Manfred Bilderl und Marcel Hexel, die jeweils beide Einzel für sich entschieden, Patrick Holz, Daniel Kühs, Nils Schierbrock und Marcus Maier.

Ihren nächsten Einsatz bestreiten die Steinfurter Pfeilsportler erst am 27. November. Dann geht es zum Rangdritten Dart Team Köln, das zwei Matches weniger auf dem Konto hat, nach Minuspunkten aber mit dem DT 16 gleichauf ist. „Die Kölner sind super aufgestellt. Mit Pascal Wirotius oder Nico Blum stehen da echte Topleute vor den Boards. Das ist, was das Darts in Nordrhein-Westfalen anbetrifft, High End“, stuft Tenkmann den Vergleich mit den Rheinländern als ein vorweg genommenes Endspiel ein.