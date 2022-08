Steinfurt-Derby ist mehr als nur ein Spiel

Steinfurt

Hoch her gehen dürfte es am Sonntag im Volksbankstadion in Burgsteinfurt. Dann lädt sich der SVB den Borghorster FC ein. Ein Match, das für viele über die Bedeutung eines normalen Punktspiels hinausgeht. Es gibt so einen Kicker, der für die eine Elf aufläuft, aber aus dem Stadtteil des Gegners kommt.

Von Marc Brenzel