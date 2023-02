Steinfurter Talente im Torrausch

Über ihren fünften Saisonsieg freuten sich am Sonntag die A-Junioren der SGH Steinfurt. Sie gewannen ihr Verbandsliga-Heimspiel gegen die HSG Handball Lemgo II deutlich mit 42:34 (23:17).

Zu Beginn lief es noch ein bisschen zäh, da die Gäste das Tempo verschleppten. Die Führungen wechselten sich ab, ehe die SGH ihr Spiel durchdrückte. Lasse Erker und Louis Klävers auf der Mittelposition verliehen den Angriffen die nötige Struktur. Bis zur Pause erarbeiteten sich die Hausherren ein Sechs-Tore-Polster. Nach dem Wechsel ließen die Steinfurter wenig anbrennen. Auch in einem 4:2-System lief die Offensive richtig rund. Als Haupttorschützen traten Timo Burkert (11) und Yannes Haag (10) in Erscheinung. Torhüter Falk Wolfenstädter wehrte im ersten Abschnitt zwei Siebenmeter ab. Trainerin Ilona Tieck zeigte sich mit der Vorstellung ihrer Mannschaft echt zufrieden: „Obwohl wir Ausfälle zu verzeichnen hatten und einige Jungs nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, hat das Team die Aufgabe super gelöst.“

Am kommenden Wochenende tritt der SGH-Nachwuchs zwei Mal in Aktion: Am Samstag in eigener Halle gegen die JSG LIT und am Sonntag bei der JSG Lenzinghausen-Spenge.