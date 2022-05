Steinfurter Talente zeigen attraktiven Fußball

Kreisauswahl: Turnier der U 11 in Münster

Kreis Steinfurt

In Mecklenbeck fand am Sonntag ein Vergleichsturnier für U 11-Kreisauswahlteams statt. Der Steinfurter Nachwuchs traf auf Ahaus/Coesfeld II, Selm und Münster. Es fehlten nur Sekunden, und die Jungs vom Stützpunkt in Hauenhorst hätten den Wettbewerb auf Platz eins beendet.