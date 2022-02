Steinfurter voll fokussiert

Auf dem Weg zum Aufstieg in die Bundesliga bleiben die Aktiven des Dartteams 16 Steinfurt voll fokussiert. Beim Düsseldorfer DSC gewann der Tabellenführer der 1. Liga West klar und deutlich mit 18:2.

Zwar verlor Phil Ende sein Match zum Auftakt mit 2:3, doch in den übrigen sieben Partien des ersten Einzeldurchgangs ließen die Steinfurter gar nichts anbrennen und gaben dabei nur ein einziges Leg ab.

Drei der vier Doppel gingen an die Gäste, die ihre Führung damit auf 10:2 ausbauten. Jonas Applowski (3:1 gegen Jonas Schwab) und der stark aufspielende Peter Ruffing (3:0 gegen Daniel Shorbaij) machten den Auswärtssieg perfekt. Das DT 16 ließ aber zu keinem Zeitpunkt nach und gewann die verbleibenden Duelle in aller Deutlichkeit. „Das war auch gut so, denn in der Endabrechnung kann es auf jedes Leg ankommen“, verwies Teamkapitän Christian Kloß auf das spannende Fernduell mit den nach Minuspunkten ebenbürtigen Vikings Münster.

Bester Werfer auf Seiten der Gäste war Ruffing, der einen 90er Durchschnitt spielte. Nicht viel schlechter agierten der Niederländer Joey de Jong (drei 180er) und Patrick Holz, die es auf einen 80er Average brachten.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Zwar haben die Düsseldorfer ein paar gute Leute verloren, doch so hoch musst du erstmal gewinnen. Und dabei fehlten uns mit Manfred Bilderl und Denny Olde Kalter berufsbedingt zwei echte Granaten“, so Kloß.

In der Tabelle bleibt es Spitz auf Knopf. Die Steinfurter führen mit 21:3 Punkten vor den Vikings Münster (19:3) und dem Dart Team Köln (16:6). Der Meister erhält das Startrecht für die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga, der Tabellenzweite qualifiziert sich direkt für die neu gegründete 2. Liga Nord.

Nächster Gegner des DT 16 Steinfurt ist am 26. März (Samstag) auswärts der DC Krumme Finger Bochum).