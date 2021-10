SV Burgsteinfurt erwartet Laggenbeck

Der SV Burgsteinfurt erwartet am Sonntag den Tabellenletzten Cheruskia Laggenbeck. Da kann es (eigentlich) nur einen Sieger geben.

Null Punkte, 8:26 Tore – das ist die bisherige Ausbeute von Cheruskia Laggenbeck in der Bezirksliga. Zuletzt unterlag die Elf von Trainer Vladan Dindic gegen Greven 09 mit 1:6. Der Tabellenkeller scheint fest zementiert zu sein für die Laggenbecker. Burgsteinfurt hingegen hat – auch dank eines guten aufgelegten Lars Kormann – bei BW Aasee mit 5:0 gewonnen und ist einen Platz hoch geklettert (neun, zwölf Punkte). Nur wenn die Stemmerter den Gegner zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, kann dieses Drei-Punkte-Unternehmen schief gehen. „Irgendwann holt jeder seine ersten Punkte. Wenn‘s geht, nicht gegen uns. Wir wollen natürlich früh Druck ausüben und unser Spiel durchdrücken“, sagt SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink, dass sein Team früh stören und den Gegner zu Fehlern zwingen will. Mit Maik Osterhaus und Felix Stehr, so Klein-Reesink, habe Cheruskia aber auch Spieler, die Qualität hätten.