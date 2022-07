SV Burgsteinfurt muss beim SC Reckenfeld ran

Am Sonntag steht für den SV Burgsteinfurt das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Beim A-Liga-Aufsteiger SC Reckenfeld geht es um den Einzug in die zweite Runde des Kreispokals. „Der Gegner dürfte nach seinen Erfolgen in der Vorsaison sehr euphorisch sein. Darauf sind wir eingestellt. Wir wollen im Pokal so lange wie möglich dabei bleiben“, betont Co-Trainer Timo Zorn, dass nur ein Sieg infrage kommt. In der Vorsaison verabschiedeten sich die Rot-Gelben bereits in Runde eins: Bei GW Amisia Rheine wurde im Elfmeterschießen verloren. Im Kader sind mit Hannes Schäperklaus, Julius Fliß und Florian Kerellaj drei der vier Neuzugänge. Lediglich für Noah Afiemo, der aus Vreden gewechselt ist, liegt noch keine Spielberechtigung vor. Am vergangenen Montag sind die Stemmerter in die Vorbereitung gestartet. Mit dabei die beiden Langzeitverletzten Samet Kardesler und Jannes Engel. Kardesler riss sich praktisch genau vor einem Jahr die Achillessehne und steigt jetzt langsam wieder ein.

-mab-