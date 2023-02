SV Olympia Borghorst startet in Hälfte zwei durch

Der SV Olympia Borghorst hat sein Punktspiel in der Nordmünsterlandliga beim SV Gladbeck 13 mit 16:7 gewonnen. Die Gäste hatten sich auf ein schweres Spiel eingestellt – und in den ersten beiden Vierteln bestätigte sich diese Einschätzung. Die Hausherren führten stets mit einem Tor. Ende des zweiten Viertels gelang dem SVO der psychologisch wichtige Ausgleich (5:5).

In der zweiten Hälfte traten die Borghorster wie verändert auf. Das Team um Torwart Manuel Bauland zeigte eine der besten Defensivleistungen der bisherigen Saison, und so kam der Gegner kaum noch zu Abschlüssen. Balleroberungen im Rückraum wurden durch zielstrebige Konter abgeschlossen, bei denen besonders der schnelle Hagen Messerich seine Mitspieler als Vorbereiter in Szene setzte. Das dritte Viertel ging mit 6:0 an die Borghorster. Am Ende stand somit ein 16:7-Erfolg des Spitzenreiters.

Mannschaft (Tore): Bauland, Messerich (1), Fraune, Baum (7), Kratz, Hering (5), Kreft, Messerich (1), Schwarte, Schlieckmann, Meyer (7) und Bordewick.