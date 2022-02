SVB sucht Testspielgegner

Eigentlich sollte der SV Burgsteinfurt am Sonntag mit einem Punktspiel in die Saison starten. Darauf wird nichts, weil beim Gegner, SV Mesum II, einige Coronafälle aufgetreten sind.

Die Botschaft kam schon am Mittwoch bei den Stemmertern an: Die Begegnung SV Burgsteinfurt gegen den SV Mesum II ist abgesagt worden. Der Grund: „Corona natürlich“, erläutert Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink, der wenig erbaut war über diese Mitteilung.

„Es müssen wohl mindestes drei Fälle sein. Dann kann erst abgesagt werden“, so Klein-Reesink weiter. Und da liegt er ganz richtig, denn der Fußball- und Leichtathletikverband NRW hat seine Regeln in den Durchführungsbestimmungen ergänzt: „Wird für drei oder mehr Spieler, die die 2G-Regeln erfüllen, einer Mannschaft eine Erkrankung aufgrund des Virus oder des Verdachts der Erkrankung behördlicherseits Quarantäne angeordnet oder liegt ein positives Testergebnis vor, können Spiele auf Antrag des Vereins abgesetzt werden. Dies gilt auf für die folgenden Spiele, die während der Quarantänezeit der immunisierten Spieler angesetzt sind.“

Und nun? Was tun mit dem spielfreien Sonntag? „Wahrscheinlich Training“, deutet Klein-Reesink an, dass er noch auf der Suche nach einem Spielpartner ist. „Wenn irgendwo noch ein Spiel ausfällt, fragen wir mal an. Aber das kann natürlich alles nur ganz spontan ablaufen“, so der Stemmerter Trainer weiter.