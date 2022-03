TB Burgsteinfurt erwischt gebrauchten Tag

Landesliga: 17:24-Niederlage in Roxel

Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben im Kampf um den Landesligaverbleib einen Schritt zurück gemacht. Am Samstag verloren sie das wichtige Spiel beim BSV Roxel mit 17:24 (9:11).

Der Turnerbund hatte einen dieser Tage erwischt, an denen so gut wie gar nichts laufen wollte. „Wir haben gleich den ersten Siebenmeter verworfen, dann kam dies, dann kam das dazu“, schüttelte Trainer Jürgen Kötterheinrich den Kopf. Der Coach vermisste die Körperspannung, die seine Sieben im Nachholspiel bei den favorisierten Neuenkirchenerinnen (24:25) am Donnerstag noch gezeigt hatte.

Nach 30 Minuten war der Rückstand noch überschaubar und somit für den TB alles drin. Die Gäste machten sich aber selbst das Leben schwer. „Vorne haben wir zig klare Dinger verworfen, und hinten wurde nicht so zugepackt, wie wir das können“, legte Kötterheinrich den Finger in die Wunde. So konnte Roxel seinen Vorsprung kontinuierlich über 18:13 (47.) auf 21:16 (55.) ausbauen.

Kötterheinrich blies mit einer offensiveren Ausrichtung noch mal zur Attacke, aber der BSV hielt dagegen und ließ seinen Gegner nicht mehr zurück in die Partie kommen.

„Heute war mit Sicherheit mehr drin, aber es passte eben nicht viel bei uns“, resümierte Kötterheinrich.

Am kommenden Sonntag laden sich die Burgsteinfurterinnen mit der Zweitvertretung SC Everswinkel den ungeschlagenen Tabellenführer ein.

Tore: Thien (5/3), Peters, Krämer (je 2), Stender (2/2), Schütz (2/1), Spielmann, Maike Bartsch, Blum und Marina Bartsch (je 1).