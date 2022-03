TB Burgsteinfurt gewinnt nach Aufholjagd

Auf den letzten Drücker haben die Tischtennisspieler des TB Burgsteinfurt doch noch den Pflichtsieg eingefahren. Beim Schlusslicht TSSV Bottrop wandelten sie einen 1:4-Rückstand noch in einen 6:4-Erfolg um. Den entscheidenden Zähler steuerte ein Routinier bei, der in dieser Saison bislang hauptsächlich in der Reserve zum Einsatz gekommen war.

Haarscharf an einer ganz unangenehmen Überraschung schrammten die Tischtennis-Herren des TB Burgsteinfurt vorbei. Beim punktlosen Oberliga-Schlusslicht TSSV Bottrop wandelten die Stemmeter einen 1:4-Rückstand noch in einen 6:4-Zittersieg um.

Überraschend holte sich der designierte Absteiger aus dem nördlichen Ruhrgebiet beide Eingangsdoppel mit 3:0. „Wir sind überhaupt nicht reingekommen“, monierte Burgsteinfurts Nummer eins Yorrick Michaelis.

Michaelis gestand nachher ein, nicht seinen besten Tag erwischt zu haben. Das ließ sich auch an der 2:3-Niederlage gegen Dinesh Rao ablesen. An Nachbartisch sammelte Alexander Michelis gegen Michael Höhl (3:1) den ersten Punkt für die Gäste ein. Unten verlor Tim Beuing gegen Kevin Nurkowski, und so sah sich der Turnerbund einem zwischenzeitlichen 1:4 gegenüber.

Verlass ist aktuell auf Dennis Schneuing, der mit einem 3:0 (15:13, 11:9, 11:9) gegen Dennis Baron die Trendwende einleitete. „Danach wurden wir besser, während Bottrop nachgelassen hat“, bilanzierte Michaelis, der das Spitzenspiel gegen Höhl in drei Durchgängen für sich entschied.

Michelis und Schneuing wandelten den Rückstand mit zwei Siegen in eine 5:4-Führung um. So lag es an Tim Beuing, im letzten Einzel den doppelten Punktgewinn perfekt zu machen. Das gelang dem Routinier mit einem 11:6, 10:12, 11:9, 10:12 und 11:6 gegen Dennis Baron.

„Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, betonte Michaelis, wie eng der Spielverlauf war.