TB Burgsteinfurt rückt dem Abgrund näher

Am Dienstagabend verloren die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt ihr Heimspiel gegen Münster 08 mit 17:24 (9:11). An der Defensive lag es nicht, denn die arbeitete gut. Dafür fiel dem Turnerbund auf der anderen Seite der Mittellinie nicht viel ein. Das hatte Konsequenzen.

Für Burgsteinfurts Landesliga-Handballerinnen hat sich die tabellarische Situation weiter verschärft. Nach der 17:24 (9:11)-Heimniederlage gegen Münster 08 ist der Abstieg ein Stück weit mehr Realität geworden.

Der Anfang verlief noch verheißungsvoll, denn in der achten Minute lag der Turnerbund nach einem Treffer von Lea Peters mit 4:3 vorne. Danach offenbarte das Heimteam jedoch Defizite in der Offensive. „Da waren wir viel zu harmlos, da muss mehr kommen“, kritisierte Trainer Jürgen Kötterheinrich. Daher übernahm Münster die Führung und ging mit zwei Toren mehr in die Kabine. „Überflüssig, denn kurz vor dem Wechsel lassen wir noch zwei Tempogegenstöße ungenutzt“, ärgerte sich Kötterheinrich, der die Vorstellung in den ersten 30 Minuten als „relativ in Ordnung“ bewertete.

Nach dem Wiederanpfiff ließen die Gastgeberinnen aber mehr und mehr nach. 08 setzte sich auf 15:11 (38.) und 17:13 (44.) ab. Die Burgsteinfurterinnen gingen in der Schlussphase taktisch volles Risiko, doch das machte sich nicht bezahlt. Münster nutzte die Räume und vergrößerte sein Polster auf am Ende sieben Tore.

„Die Abwehr hat echt gut gearbeitet, aber in der Offensive müssen wir viel gefährlicher werden“, kritisierte Kötterheinrich, dass seine Truppe im Angriff zu leicht auszurechnen sei.

Am Sonntag geht es mit einem weiteren Heimspiel weiter. Dann gastiert Vorwärts Wettringens Zweitvertretung in der Willibrordhalle (Anwurf: 16 Uhr).

Tore: Stender (6/5), Peters (4), Blum (3), Spielmann (2), Kleine-Berkenbusch und Nienborg (beide 1).