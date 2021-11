TB Burgsteinfurt verliert acht Einzel in Serie

Die Herren des TB Burgsteinfurt sind in der Tischtennis-Oberliga zum sechsten Mal in Folge ohne doppelten Punktgewinn geblieben. Am Sonntag mussten sie beim Tabellenvierten TV Refrath die Überlegenheit des Gegners anerkennen und in eine 2:8-Niederlage einwilligen.

Dabei hätte es für die Stemmerter gar nicht besser losgehen können. Die frischgebackenen Bezirksmeister Yorrick Michaelis/Alexander Michelis fegten im Duell der Spitzendoppel Marcus Steinfeld/Christian Wipper mit 11:9, 11:9 und 11:4 von der Platte. Dennis Schneuing und Sascha Beuing legten mit einem Viersatzerfolg über Jakob Eberhardt/Emilo Schulz nach. Somit führten die Gäste mit 2:0.

Doch danach kam von den Burgsteinfurtern gar nichts mehr. Schneuing unterlag Steinfeld mit 1:3, Michaelis stand beim 0:3 gegen Eber­hardt auf verlorenem Posten. Und auch Michelis und Beuing gaben ihre Matches mit 1:3 ab.

Im zweiten Einzeldurchgang lief es nicht besser. Erneut gingen alle vier Partien an die Rheinländer. Alexander Michelis schnupperte bei seiner 2:3-Niederlage gegen Schulz als Einziger an einem Punktgewinn.

„Das hat heute nicht viel Spaß gemacht. Die Jungs aus Refrath sind alle voll in Ordnung, keine Frage. Aber die waren durch die Bank auch besser als wir“, kommentierte Sascha Beuing das Ergebnis. „Die Punkte, die wir für den Klassenerhalt benötigen, müssen wir woanders holen.“

Die Gelegenheit dazu ergibt sich am Samstag, wenn der Tabellenelfte TSSV Bottrop kommt.