TB Burgsteinfurt verpasst die Überraschung

Mehr als ordentlich verkauften sich am Samstagabend die Tischtennisspieler des TB Burgsteinfurt. Beim Oberliga-Spitzenreiter Champions Düsseldorf schnupperte der Turnerbund sogar an einem Punktgewinn. Am Ende mussten sich Dennis Schneuing und Co. in der Landeshauptstadt aber unglücklich mit 4:6 geschlagen geben.

Wie schon in der Hinrunde, als den Stemmertern das Kunststück gelang, den Düsseldorfern die bislang einzige Saisonniederlage zuzufügen, verlief die Partie überraschend ausgeglichen. Das spiegelten die Eingangsdoppel wider: Dennis Schneuing und Sascha Beuing verloren ihr Match in fünf Durchgängen gegen Minh Tran Le und Frank Wolter, dafür punkteten Yorrick Michaelis und Alexander Michelis glatt mit 3:0 gegen Patrick Leis/Dominik Halcour.

Michelis unterlag Tran Le in vier Sätzen. Dann kämpfte Düsseldorfs Patrick Leis Michaelis mit 11:8 im fünften Satz nieder. „Echt bitter. Im Hinspiel hatte ich ihn noch mit 3:2 besiegt, aber Patrick ist auch echt kein Schlechter“, kommentierte die Burgsteinfurter Nummer eins. Anschließend vergab Beuing eine 2:1-Führung gegen Halcour.

Aber die Münsterländer gaben nicht klein bei. Schneuing verkürzte mit seinem Sieg über Wolter auf 2:4. Michaelis punktete gegen den Deutsch-Vietnamesen Tran Le (11:9, 12:14, 14:12, 11:6), und Michelis überraschte am Nebentisch gegen Leis (11:8, 3:11, 11:5, 4:11, 11:9) gegen Leis. Somit hatten die Gäste für den 4:4-Ausgleich gesorgt.

„Da hatte ich Hoffnung, dass wir die Partie vielleicht sogar gewinnen können“, befand sich Michaelis im Stimmungshoch. Doch die favorisierten Düsseldorfer hatten im Endspurt den längeren Atem. Halcour besiegte Schneuing (3:1), und Wolter gab Beuing (3:0) das Nachsehen.

„Schade, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Das war trotzdem eine Leistung, auf die wir aufbauen können“, meinte Yorrick Michaelis nach dem letzten Matchball.

In der Tabelle bleiben die Burgsteinfurter als Neunter (7:17 Punkte) auf einem Abstiegsrang. Nächster Gegner des TB ist am 29. Januar (Samstag) in eigener Halle die Reserve von Borussia Düsseldorf.