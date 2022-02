TB-Frauen senden ein Lebenszeichen

Durch eine starke Defensivleistung schlugen die Landesligafrauen des TB Burgsteinfurt überraschend die Mannschaft des 1. HC Ibbenbüren mit 20:19 ( 12:11). Mit dem zweiten Saisonsieg hat sich das Team von Trainer Jürgen Köttterheinrich noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt offen gehalten.

Der Tabellenvierte aus Ibbenbüren tat sich ungemein schwer gegen die sattelfeste Abwehr der TB-Frauen. Anfangs der ersten Halbzeit gab es bei den Gastgeberinnen zwar noch einige Lücken, aber Keeperin Corinna Niehus hielt ihre Vorderleute im Spiel und wehrte zwei Siebenmeter ab.

In den zweiten 30 Minuten präsentierte der Turnerbund sich noch stärker in der Defensive und ließ nur noch wenig zu. Ibbenbürens stärkste Rückraumschützin Ann-Kathrin Witt wurde nach einer Viertelstunde durch Maike Bartsch aus dem Spiel genommen und traf nicht mehr aus dem Spiel heraus. Im Angriff setzte sich jetzt Lea Peters öfter in Szene. „Wir trainieren seit drei Wochen fast nur Abwehr. Ich hatte vorher prognostiziert, wenn wir unter 20 Gegentore bleiben, haben wir eine Chance. So ist das dann auch gekommen“, freute sich Kötterheinrich.

Bereits fünf Minuten vor dem Ende stand es 20:19. Obwohl die TB-Frauen einige Zeit nur zu viert auf dem Parkett standen – Marike Thien und Helen Blum saßen ihre Zeitstrafen ab – schafften sie es mit viel Glück, das Ergebnis über die Zeit zu retten. „Wir haben unfassbar viele technische Fehler gemacht und einfach nicht das Tor getroffen“, war HCI-Coach Daniel Wiedelmann am Sonntagnachmittag richtig bedient.

Tore: Peters (7), Thien (7/2), Blum und Drunkenmölle (je 2), Maike Bartsch und Spielmann (je 1)