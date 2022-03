TuS Altenberge, SV Burgsteinfurt und Borghorster FC im Einsatz

Corona rüttelt den Spielplan ganz schön durcheinander. Die Folge: Nachholpartien und Englische Wochen in Serie. Auch am Donnerstag rollt in vielen Ligen der Ball.

So zum Beispiel in Altenberge, wo der TuS gegen den BSV Roxel um Landesliga-Punkte spielt (Anstoß: 20 Uhr, Stadion Großer Berg). Trainer André Rodine ist sich sicher: „Nach drei Wochen Pause müssten eigentlich alle heiß sein.“ Aber auch beim BSV Roxel dürfte der Adrenalinspiegel der Akteure hoch sein, denn Oliver Logermanns Team musste drei Mal wegen diverser Corona-Erkrankungen passen. Bei beiden Mannschaften hat der Spielrhythmus gelitten, dafür sind die Kader wieder einigermaßen gefüllt. „Ich habe 13 Spieler, also fast das gleiche Personal wie in den Partien gegen Bönen und Bockum-Hövel“, sagt Rodine. Diese Formation hatte ihre Aufgaben ordentlich gelöst, was auch heute wichtig sein wird, denn mittlerweile ist der TuS bei 21 Zählern auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Kein Nachhol- sondern ein vorgezogenes Spiel bestreit Bezirksligist SV Burgsteinfurt beim TuS Recke (Anstoß: 20 Uhr, Fürstenbergstadion). Den Namen Daniel Kammerzell wird SVB-Coach Christoph Klein-Reesink sicherlich noch im Kopf haben, wenn er sich geistig auf die Partie vorbereitet. Der Angreifer des TuS legte den Stemmertern im Hinspiel (3:3) in den Minuten 77 und 90 zwei Eier ins Nest. Hinzu kamen ein verschossener Elfmeter von Alex Hollermann (Latte), eine rote Karte für Ricardo da Silva (28. Minute) und eben die beiden späten Gegentore. „Ich will nicht sagen, dass der Mann ein Albtraum war; aber es wäre schön, wenn sich das nicht wiederholen würde“, hofft Klein-Reesink, dass sein Team diesmal wacher ist.

Offensiv habe der Gegner viel Qualität, so Burgsteinfurter Übungsleiter. Das Torverhältnis von 47:35 unterstreicht dies. Lucas Bovenschulte mit elf, Nabilaye Bangoura mit zehn und Marvin Strotmann mit neun Saisontreffern sind die besten Torjäger beim TuS. Dennoch will der SVB, der ohne Yannick Grabbe antreten muss, das 3:3 vom Hinspiel vergessen machen, den Abstand zu Recke (Achter, 31 Punkte) vergrößern und gleichzeitig den Anschluss nach oben nicht verlieren.

Heimrecht genießt in der gleichen Klasse der Borghorster FC, der sich zu 19.30 Uhr den TuS Graf Kobbo Tecklenburg ins Sportzentrum eingeladen hat.

„Das wird ein echtes Brett. Die Tecklenburger putzen gefühlt gerade jeden weg, der sich ihnen in die Bahn stellt. Mit Tugay Gündogan hat Kobbo einen überragenden Mann im Mittelfeld und mit Julian Lüttmann einen mit Stürmer mit viel Erfahrung“, stellt BFC-Trainer Michael Straube seine Mannen auf viel Gegenwehr ein.

Bei den Hausherren fehlen Ricardo Bredeck und Nils Schemann definitiv. Hinter ein paar anderen stehen Fragezeichen. „Wir müssen auch mal gucken, was die Corona-Genesen sagen. Ob die schon wieder 90 Minuten auf die Platte können? Ich bin da eher zurückhaltend“, positioniert sich Straube. „Fest steht aber, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten.“

Teil dieser Elf werden auf jeden Fall der junge Torben Schlieckmann und Ben Hermeling sein. Schlieckmann hat sich zum offensiven Dauerbrenner (20 Einsätze) aufgeschwungen, Hermeling ist zurück auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger. In der Hinrunde kam der Emsdettener nicht so oft zum Einsatz, jetzt überzeugt er wieder auf ganzer Linie.

Abgesagt worden ist bereits das für Sonntag angesetzte Meisterschaftsspiel der Borghorster A-Liga-Reserve gegen den TuS St. Arnold.