TV Borghorst kommt nicht in Fahrt

In der Handball-Bezirksliga will es für die Herren des TV Borghorst in dieser Saison noch nicht so laufen wie gewollt. Das 18:26 (8:8) bei der Drittvertretung des TV Emsdetten war bereits die vierte Niederlage im fünften Spiel für das Team von Trainer Daniel Ahmann.

In einer torarmen ersten Halbzeit deutete der TVB an, dass in der Jutestadt durchaus Zähler zu holen gewesen wären. Vor allem die in einem 6:0-System arbeitende Deckung verrichte ganze Arbeit. Aber schnell zeigte sich auch, dass die Borghorster offensiv mit dem Harzball nicht das Meiste anfangen konnten.

In der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte drückte der TVE das Gaspedal durch, was dem Auswärtsteam zu schaffen machte. Nach einem Treffer von Moritz Vennemann lagen die Emsdettener mit 17:12 vorne (45.). Über 22:14 (52.) und 24:17 (57.) steuerten die Gastgeber letztlich einem ungefährdeten Heimsieg entgegen.

In der Tabelle belegen die Borghorster mit 2:8 Punkten den vorletzten Platz. Am kommenden Samstag (6. November) steht das wichtige Heimspiel gegen Schlusslicht TV Kattenvenne II auf dem Programm. „Da packen wir neu an, diese Partie müssen wir für uns entscheiden“, so Kapitän Jan Borde­wick.