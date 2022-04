Volkan Haziris Rechter ist der Hammer

Fast schon

„waffenscheinpflichtig“ ist der rechte Fuß von Volkan Haziri. Elf Tore – übrigens fast alle von außerhalb des Strafraums – hat der Defensivspieler des Bezirksligisten SV Burgsteinfurt in dieser Saison schon mit seinem rechten „Huf“ erzielt. Eine Top-Ausbeute, die den Stellenwert des 20-Jährigen für das Team eindrucksvoll dokumentiert.

Aufgewachsen in Borghorst begann Haziri bei den Preußen mit dem Kicken, ehe es ihn in der C-Jugend zum TuS Altenberge zog. Im Anschluss an seine Zeit im Nachwuchsbereich blieb er dem Club aus dem Hügeldorf für zwei weitere Saisons treu. „Ich habe da aber nicht so viel Einsatzzeit bekommen, wie ich es mir gewünscht hätte“, begründet der Fachabiturient seinen Wechsel zum SVB im vergangenen Sommer.

„Mir war klar, dass ich auch eine Liga tiefer nichts geschenkt bekomme. Deshalb musste ich an mir arbeiten“, so Haziri, der ab August eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik beginnt. „Ich bin neben den Trainingseinheiten oft ins Fitnessstudio gegangen. Und ich habe meine Ernährung umgestellt. Döner, den ich immer sehr gerne gegessen habe, Süßigkeiten und gezuckerte Getränke habe ich für mich gestrichen.“

Von 94 Kilogramm ging es auf 82 herunter. Jetzt, während des Ramadan – der gläubige Moslem Haziri fastet – sind es sogar nur 80,8. Er fühle sich in dieser Gewichtsklasse einfach wohler, beteuert Haziri. Und das spiegelt sich in den Leistungen auf dem Platz wider. „Volkan hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Was soll ich sagen: Er ist bei uns voll eingeschlagen“, lobt SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink den gelernten Sechser, der seit mehreren Wochen allerdings als Innenverteidiger aufgeboten wird. „Das zentrale Mittelfeld ist schon meine Lieblingsposition, da kann ich meine Passstärke ausspielen“, findet Haziri, dessen Mutter aus der Türkei und dessen Vater aus dem Kosovo stammen. Daher spricht er auch vier Sprachen: deutsch, türkisch, kosovarisch und englisch.

Eine Lieblingsmannschaft hat der Mann mit der Rückennummer 20 nicht, aber mit Cristiano Ronaldo einen Star, der es ihm angetan hat. „Dem habe ich immer gerne zugesehen. Seine Freistöße, die früher mal besser waren, sind einfach der Wahnsinn“, schwärmt „Wolle“, wie er in Mannschaftskreisen heißt. Aber diese Standards hat der Borghorster auch selbst prima drauf. „In der Bezirksliga wissen alle, dass es gefährlich wird, wenn wir einen Freistoß bekommen“, freut sich Klein-Reesink, mit Haziri einen echten Spezialisten in seinen Reihen zu haben.

„Wenn ich Zeit habe, mir den Ball in Ruhe hinzulegen, dann muss das Ventil oben sein. Dann gucke ich, wie der Keeper die Mauer stellt, und dann schalte ich für mich ab und schieße“, beschreibt Haziri, der viel Gefühl und noch mehr Schärfe in seine Bälle legt, sein Erfolgsrezept.

Angeeignet hat sich Haziri, der von seiner Statur und seinen Bewegungsabläufen ein bisschen an den Dortmunder Emre Can erinnert, seine Schusstechnik unter anderem auf den Borghorster Bolzplätzen und vor Hauswänden. „Hat wohl was gebracht“, schmunzelt der SVB-Akteur, der seine Trefferquote gerne noch verbessern würde: „Wenn ich bis zum Saisonende auf 15 Tore kommen könnte, wäre das schon klasse.“

Die Chance ist da, denn an die ruhenden Bälle lässt Christoph Klein-Reesink erstmal nur seinen „Mann mit dem Zauberfuß“ ran.