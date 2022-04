Waldniel ist der Wahnsinn

Das vorerst letzte Heimspiel in der Tischtennis-Oberliga hat der TB Burgsteinfurt verloren. Mit 2:8 unterlag der bereits als Absteiger feststehende Turnerbund dem TTC Waldniel. Die Gäste machten mit dem doppelten Punktgewinn den Gewinn der Meisterschaft perfekt.

Waldniel nahm die Aufgabe sehr ernst und trat in Bestbesetzung an – also auch mit den beiden Topspielern Yang Lei und Ara Karakulak. „Im offenen Spiel konnte man da noch mithalten, aber deren Auf- und Rückschläge sind schon der Wahnsinn“, stellte Burgsteinfurts Nummer eins, Yorrick Michaelis, fest.

Michaelis und sein Doppelpartner Alexander Michelis sorgten gegen Karakulak/Steffen Potthoff für einen der beiden Zähler. Den zweiten Punkt steuerte Dennis Schneuing bei, der sein Match gegen Denis Bekir mit 13:11, 11:9 und 11:8 für sich entschied.

Das letzte Spiel in dieser Saison bestreiten die Stemmerter am Samstag (30. April) beim Tabellenvierten Bayer 05 Uerdingen.