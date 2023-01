Westfalia Kinderhaus schlägt BFC im Finale

Das 35. Hallenturnier des SV Burgsteinfurt lief aus sportlicher Sicht nicht so gut, wie es sich der Gastgeber erhofft hatte. Der SVB scheiterte im Halbfinale an seinen Ortsrivalen Borghorster FC. Auch das kleine Finale verlor Burgsteinfurt. 3:2 gewann der Tus Graf Kobbo Tecklenburg das Neun-Meter-Schießen und durfte sich über Platz drei freuen. Turniersieger wurde Westfalia Kinderhaus. Der Westfalenligist schlug den BFC im Endspiel mit 5:3. Zumindest der tolle Zuschauerzuspruch war – laut Veranstalter – eine Entschädigung für den entgangenen Turniersieg.

Nur zum Teil gelang dem SV Burgsteinfurt als Gastgeber der 35. Auflage seines Hallenturniers die Rehabilitation für das schlechte Abschneiden vor einer Woche beim Wettbewerb des Ortsrivalen Borghorster FC. Scheiterte die Truppe von Trainer Christoph Klein-Reesink und seinem Co Timo Zorn in der Buchenberghalle noch in der Endrunde, erreichte der Tabellenzweite der Bezirksliga diesmal wenigstens das Halbfinale in der Kreissporthalle. Das Finale bestritten Westfalia Kinderhaus und der BFC, das die Münsteraner Vorstädter mit 5:3 für sich entschieden.