Wiege des Radsports: Mit „Siena Garden Racing“ startet neue Zeitrechnung

Das „Rolinck Racing Team“ ist Geschichte. In Zukunft werden die Amateurradfahrerinnen und -fahrer für „Siena Garden Racing“ in die Pedalen treten. Eine neue Zeitrechnung beginnt damit für die Aktiven der Renngemeinschaft aus RSV Münster und RSV Steinfurt.

Stabübergabe: In der Rolinck-Brauerei ging am Donnerstagnachmittag eine Ära zu Ende. Das „Rolinck Racing Team“, eine Renngemeinschaft aus ambitionierten Amateurfahren aus Steinfurt und Münster, hat nach mehr als zwei Dekaden ausgedient. In Zukunft fahren die Männer und Frauen für „Siena Garden Racing“.

Eine neue Zeitrechnung. „Wir wollen eine Anlaufstelle für den Lizenzrennsport und alle guten Fahrerinnen und Fahrer im Münsterland sein“, sagt Joachim Wiens, Fachwart Rennsport und Jugendtrainer im heimischen RSV, begeistert. Sein Vorsitzender Gideon Schwarze fügt entzückt hinzu: „Das Engagement des Unternehmens ist großartig. So kann der Fokus voll auf den Amateursport gelegt werden.“

Wo Wegmann und Gerdemann ihre Karrieren starteten

Ehemalige Radgrößen wie Fabian Wegmann, dreimaliger Deutscher Meister auf der Straße, und Linus Gerdemann, der es bei seiner ersten Tour de France als 24-Jähriger ins Gelbe Trikot schaffte, sind diesen Weg gegangen. Der Amateur-Lizenzsport gilt als die Wiege des Radsports. Hier sammeln Talente ihre ersten Rennerfahrungen zum Aufstieg ins Profigeschäft – und nicht selten bringen ehemalige Berufsfahrer ihr Können ein. Die Renngemeinschaft wird künftig von Philipp Bartsch, dem Präsidenten des RSV Steinfurt, geleitet – sportlich unterstützt von Maximiliane Lütke Bohmert und Janek Heming. Die Saison 2023 startet bereits am 19. März mit dem Frühjahrspreis in Herford. Prominentester Fahrer ist Aaron Grosser. Mit mehreren starken internationalen Platzierungen weckte der Sprinter vor Jahren gar das Interesse eines Worldtour-Teams. Lukas Kersting, Philipp Mundinger und Jarno Reimers sind die bekanntesten Namen aus Münster.

Die Teams 2023:

RG Elite: Hilmar Büssemaker, Jannick Gnoth, Aaron Grosser, Jannick Gruner, Janek Heming, Lukas Kersting, Arno Lötter, Philipp Mundinger, Jarno Reimers, Moritz Stähle und Gianluca Weßling.

RG Master: Michael Aldeschulte, Philipp Bartsch, Martin Brechmann, Carsten Göthel, Tobias Müller, Rembert Noldes, Andreas Jung und Roman Nowak

Racing Cross: Jannick Gruner, Janek Heming, Basti Müller, Philipp Mundinger, Florian Schweter, Martin Brechmann, Carsten Göthel, Tobias Müller und Roman Nowak

RG Frauen: Marie Berkhan, Pia Heming, Annika Hense, Anna Kreisel, Nina Luge, Maximiliane Lütke Bohmert, Sina Maasen, Annika Neuhaus und Fina Siegmund.

RG Mountainbike: Basti Müller, Florian Schweter, Philipp Bartsch, Martin Brechmann, Rembert Noldes, Jannick Gruner, Janek Heming, Lukas Kersting, Philipp Mundiger, Daniel Terbeek und Jannick Gnoth