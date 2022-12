Wildes Torschießen an Tag zwei

Richtig ab ging es am zweiten Tag des BFC-Turniers. Tore über Tore gab es zu bestaunen. Am Ende buchten Falke Saerbeck, der SV Burgsteinfurt, der SV Mesum und ein in dieser Saison bisher glänzend aufgelegter A-Ligist das Ticket für die Finalrunde.

Am Donnerstag wurde das Hallenturnier des Borghorster FC mit dem zweiten Wettbewerbstag fortgesetzt. Es ging darum, die restlichen vier Teams für die am Freitag stattfindende Endrunde zu ermitteln. Geworden sind es am Ende Falke Saerbeck, der SV Burgsteinfurt, der SV Mesum und Germania Horstmar.

Das fußballerische Abendprogramm eröffneten in der Gruppe C der SV Burgsteinfurt und Falke Saerbeck. Noah Afiemo erzielte für die zunächst forsch auftretenden Stemmerter das 1:0. Mit fortlaufender Spielzeit verlor der Bezirksligist jedoch seine Linie. Torwart Alexander Moll verhinderte erst noch größeren Schaden, aber dann knallte es doch zwei Mal in seinem Kasten – und der SVB hatte mit 1:2 gegen den Spitzenreiter der A-Liga Tecklenburg verloren. Nordwaldes Robin Lenger drückte dem Duell seiner Mannschaft gegen GS Hohenholte (4:3) den Stempel auf, weil er die ersten drei Tore erzielte. Luca Mocciaro sorgte für Treffer Nummer vier.

Stephan Fischer, Sportleiter des Borghorster FC, stellt Roland Jungfermann (r.) als neuen Trainer für die Saison 2023/24 vor.

Mit einem 8:1 gegen den 1. FC Nordwalde machten die Burgsteinfurter ihre Auftaktniederlage vergessen. Sam Anyanwu, Volkan Haziri trafen doppelt, zudem waren Ricardo da Silva, Jason Petris, Tobias Kiwit und Kai Hintelmann erfolgreich. Für Nordwalder betrieb Thomas Grummel dezente Ergebniskosmetik. Mit einem 5:3-Erfolg über GS Hohenholte holten die Falken aus Saerbeck ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Das 3:1 des SVB gegen Hohenholte stand zwischenzeitlich mal ein bisschen auf tönernden Füßen. Noah Afiemo markierte das 2:1, musste aber wenig später für zwei Minuten auf die „Strafbank“. Diese heikle Phase überstand der Tabellenzweite der Bezirksliga. Haziri machte mit dem 3:1 dann alles klar.

„Wir machen das wie Messi: Wir verlieren das erste Spiel und gewinnen dann das Turnier“, hatte Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink nach der Auftaktpleite gegen Saerbeck noch gescherzt. Am Endes des Tages lobte er seine Jungs dafür, dass sie in den beiden Partien danach die richtige Reaktion gezeigt hätten.

Trotz zweier weiterer Tore von Robin Lenger und einem Erfolgserlebnis von Tim Sommer zogen die Nordwalder gegen Saerbeck mit 3:4 den Kürzeren und verabschiedeten sich damit vorzeitig aus dem Turnier.

In der Gruppe D hielt sich der Westfalenligist SV Mesum nicht lange mit dem SV Greven auf. 7:3 hieß es am Ende für die Elf aus Rheines Süden, wobei Beachsoccer-Nationalspieler Christian Biermann mit vier Toren richtig heftig austeilte. Spektakulär verlief das Kräftemessen der beiden A-Ligisten Germania Horstmar und Borghorster FC II, das in einem wilden 6:6 endete. Der BFC lag schon mit 4:1 und 5:2 vorne, musste dann aber in eine Punkteteilung einwilligen. Marcel Exner (3), Nick Hauser (2) und Max Ruhoff trafen für die Germanen, Nico Fischer, Ole Westhoff (beide 2) sowie Tom Wessels und Linus Elling knipsten auf der Gegenseite.

Die Mesumer zwangen in ihrer zweiten Partie Horstmar mit 4:2 in die Knie. Marcel Exner war für den A-Ligisten zur Stelle, zudem steuerten die Mesumer ein Eigentor bei. Heiß gelaufen war die Offensive der BFC-Zweitvertretung, die auch in ihrem zweiten Einsatz gegen Greven nicht mit Toren geizte (4:4). 3:0 lagen die Hausherren durch Linus Elling, Ole Gedenk und Johannes Bilker schon vorne, doch die Emsstädter wandelten den Rückstand tatsächlich noch in eine 4:3-Führung um. Acht Sekunden vor der Sirene sorgte Marlon Brosig für das Unentschieden.

Für die Borghorster war nach dem 3:6 gegen Mesum Endstation. Gegen den hohen Turnierfavoriten setzten Tom Wessels (2) und Joel Wierling Nadelstiche. Als letztes Team qualifizierten sich die Horstmarer. Nach 1:3-Rückstand behauptete sich TGH noch mit 8:4 gegen Greven. Marcel Exner schnürte einen Viererpack, Tom Meijer (2), Ruben Kosakowski und Steffen Exner besorgten den Rest. „Ich bin super zufrieden. Wir wollten Spaß haben und den Ball laufen lassen, und jetzt steh wir in der Endrunde“, jubelte Spielertrainer Niklas Melzer.

In der Endrunde, die um 17.30 Uhr beginnt, spielen in der Gruppe A der Borghorster FC, Westfalia Kinderhaus II, Falke Saerbeck und Germania Horstmar.Die Gruppe B bilden der SV Burgsteinfurt II, Schüttorf 09, der SV Burgsteinfurt und der SV Mesum.

Die Turnierleitung bittet alle Zuschauer darum, auch am Finaltag am Freitag nicht auf dem Busparkplatz zu parken.