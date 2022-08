Wolfgang Probst gibt in Wales alles

Para-Weltcup in Swansea lockt die Ausnahmeathleten an

Burgsteinfurt

Die Welt-Elite der Paratriathleten gab sich am Wochenende in Swansea ein Stelldichein. Mit am Start: der Burgsteinfurter Wolfgang Probst. Der 54-Jährige wusste in zwei der drei Teildisziplinen zu überzeugen, doch die dritte war alles andere als einfach zu meistern.

Von Marc Brenzel