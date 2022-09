Aufgrund großen Zuspruchs – neues Angebot beim BSV

Die Saison ist bereits ein paar Wochen alt – Zeit, für die Trainerinnen und Trainer der Taekwondo-Abteilung des BSV Leeden/Ledde eine – überaus positive – Bilanz zu ziehen. Trotz der langanhaltend hohen Temperaturen in diesem Sommer, die an manchen Tagen die Sporthalle in Tecklenburg nahezu in eine Saune verwandelt hatten, nahmen die Kinder das Training wieder hochmotiviert auf. „Wir hätten damit gerechnet, dass ein Großteil der Kinder eher im Freibad ist. Statt dessen sind sie zwei Mal wöchentlich in die Halle gekommen, um zu trainieren“, freut sich Robindro Som, der Trainer der Kids-Gruppe.

Das Konzept der Trainer geht auf. „Wir haben ganz gezielt eine Kindergruppe im Alter von 6 bis etwa 11 Jahren aufbauen wollen. Das bedeutet auch, dass man das Training anders gestalten muss als das für Jugendliche oder Erwachsene.“ Robindro Som und seine Kollegen setzen auf eine Mischung aus gezieltem Taekwondo-Training und einem angemessenen Spielraum für alternative Trainingsanteile wie das hochbeliebte Parcours oder Ballspiele.

Nun möchte die Abteilung ihr Angebot erweitern. „Wir möchten gezielt die Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren ansprechen und ein auf diese Gruppe zugeschnittenes Training anbieten.“

Gut gelaunt sind die Taekwondoka des BSV Leeden/Ledde. Foto: Verein

Kommen kann man alleine oder mit Freunden, mit oder ohne Vorkenntnisse – und Jede wie Jeder kann so lange am Probetraining teilnehmen, wie erwünscht.

Das Training für die Teenie-Gruppe findet jeden Dienstag und Donnerstag von 19:00-20:30 Uhr in der Sporthalle des Graf Adolf Gymnasiums in Tecklenburg statt. Nähere Informationen unter

www.taekwondo-tecklenburg.de