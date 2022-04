Erst Emsdetten 05, dann Münster 08

Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg ist in den kommenden Tagen gleich zwei Mal in der Bezirksliga gefragt. Viel los also für Julian Lüttmann und Co – und das bei einer ziemlich dünnen Personaldecke.

U-19-Kapitän Jan Hanke (am Ball) könnte gegen Emsdetten 05 in die Tecklenburger Startelf rutschen.

Coach Klaus Bienemann weilt urlaubstechnisch in Italien. Die Seele baumeln lassen. Julian Lüttmann, Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Graf Kobbo Tecklenburg, trägt in dieser ersten Ferienwoche die alleinige Verantwortung. Er hat die Niederlage in Hauenhorst unter der Woche mit seinen Jungs messerscharf analysiert – und abgehakt. Tormann Lukas Schell und Co. richten nun den Fokus auf Emsdetten 05. Die Spielvereinigung gastiert am heutigen Gründonnerstag auf dem Kunstrasenplatz an der Von-Varendorff-Straße. Anstoß ist um 19 Uhr.

Die Liste der Ausfälle bleibt lang. Jost Knippenberg, Patrick Neitzert, Mergim Selimi, Yuri Schwartz und jetzt auch Gianluca Hoge, der in Hauenhorst nach 17 Minuten verletzt durch Maurice Tia ersetzt wurde, werden fehlen. Dafür kehrt Arton Balja nach Absitzen einer Gelbsperre zurück. Etwas Licht am Ende des Tunnels. „Wir haben genügend Spieler, die mit den Hufen scharren, spielen wollen“, weiß Lüttmann. Dazu gehört auch U-19-Kicker Jan Hanke, der zuletzt immer wieder ins kalte Wasser geworfen wurde. Jugend forscht – das ist ein Motto des TuS.

Derweil haben sie auf dem Kahlen Berg die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison getätigt. Vom Ligakonkurrenten Arminia Ibbenbüren zieht es Florian Schulte in die „Festspielstadt“. Zuvor war der Torjäger in der U 19 von Viktoria Georgsmarienhütte aktiv. „Wir waren bereits im letzten Jahr an ihm dran und hätten ihn da schon gerne verpflichtet. Er muss jetzt einfach den nächsten Schritt gehen und ich glaube, dass dies in einer spielstarken Mannschaft wie wir sie haben, gelingen wird“, ist sich Ex-Profi Lüttmann sicher.

Am Ostermontag geht es weiter für die Tecklenburger, dann gastieren sie bei Münster 08 (15 Uhr). Die Pause zur Regeneration ist kurz.