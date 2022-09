Hochkaräter auf der Fläche

Letzter Feinschliff in der Trainingshalle des Radsportvereins „Bergeslust“ Leeden: Leeden I, auf dem Foto am Dienstagabend im direkten Duell gegen Leeden II. Schließlich steigt am Samstag nach langer Zeit wieder ein Turnier auf heimischen Parkett, welches den lokalen Teams alles abverlangen wird. Spieler der 1. und 2. Radball-Bundesliga geben sich ein Stelldichein. Teams aus Hessen, Sachsen-Anhalt und NRW spielen über 15 Partien den 32. Sieger des Modecoiffeur Esfeld-Pokal am Samstag in Leeden aus. Los geht’s um 13 Uhr in der Leedener Sporthalle an der Grundschule.