Kobbo auch 2022/23 mit Duo Bienemann/Lüttmann

Klaus Bienemann und Julian Lüttmann werden Bezirksligist TuS Graf Kobbo Tecklenburg auch in die kommende Saison führen. Das Trainergespann hat seine auslaufenden Verträge verlängert. Ehe es dazu kam, ging ein bisschen Zeit ins Land.

Nimmt auch künftig an der Seitenlinie Platz, während Spielertrainer Julian Lüttmann auf dem Feld steht: Klaus Bienemann und Lüttmann haben beim TuS Graf Kobbo Tecklenburg verlängert.

Sie haben sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht, doch jetzt ist die Tinte unter den Verträgen trocken: Klaus Bienemann und Spielertrainer Julian Lüttmann werden Bezirksligist TuS Graf Kobbo Tecklenburg auch in der Spielzeit 2022/23 betreuen. „Das freut uns überaus“, sagt Sportvorstand Dr. Hanno Knippenberg. „Klaus und Julian sind zwei sehr wichtige Personen für die erste Mannschaft wie für den Fußball-Bereich des TuS insgesamt.“

Warum die Sache verhältnismäßig lange reifen musste? Das Gespann Bienemann/Lüttmann war ins Nachdenken geraten im Angesicht des unglücklichen Starts in die laufende Spielzeit, das geben beide offen zu. Außerdem stand die Frage nach der Perspektive im Raum: „Haben wir hier die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen?“, wie es Lüttmann formuliert.

Demonstration der Mannschaft

Was folgte, war quasi eine Demonstration der Mannschaft: Die spielte in den zurückliegenden drei Monaten groß auf, „sie hat einen unglaublichen Willen gekriegt“, sagt Lüttmann. Außerdem gaben viele Spieler ihre Zusage fürs nächste Jahr, noch bevor die Trainer verlängerten – Bienemann/Lüttmann sahen, dass ihre Akteure Lust haben auf das Projekt TuS Graf Kobbo Tecklenburg, und sind sich nunmehr sicher, auch in 2022/23 einen Kader beisammen zu haben, der ihren ehrgeizigen Zielen genügt.

Bei Bienemann – 67 – war es schließlich auch eine Frage des Alters. „Aber wer Klaus kennt, weiß, dass er sich nicht in den Sessel setzen und gar nichts mehr machen würde“, sagt Lüttmann über Bienemann. Der gibt die Worte gerne zurück: „Ich bin mir sicher, dass Julian auch mit 40 noch einige Tore in der Bezirksliga schießen wird.“ Am Samstag testet Kobbo ab 14 Uhr gegen A-Ligist Fortuna Emsdetten.