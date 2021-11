„Kobbos“ 4:2 nach reifer Leistung

Das war wirklich eine Überraschung der positiven Art. Bezirksligist TuS Graf Kobbo Tecklenburg kam am Sonntag zu einem 4:2-Sieg bei Meisterschaftsfavorit SC Greven 09. Vor allem in einer Hinsicht offenbarten die Tecklenburger neue Tugenden.

War der 1:0-Erfolg des TuS Graf Kobbo Tecklenburg am vorvergangenen Sonntag noch unter der Rubrik „Arbeitssieg“ einzuordnen, so versahen die Tecklenburger das 4:2 (1:2) beim SC Greven 09 am Sonntag auch mit einer gehörigen Portion Glanz. Imponierend war vor allem, wie die „Kobbos“ nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand zurückkamen und die Partie in der zweiten Halbzeit drehten.