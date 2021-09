„Kobbos“ verpatzen den Saisonstart

Der passt: Jost Knippenberg nimmt in der 45. Minute Maß und zieht ab. Gleich landet der Ball links oben im „Knick“. Es ist der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich für den TuS Graf Kobbo Tecklenburg.

War schon die 2:3-Niederlage am vorvergangenen Sonntag beim TuS Recke unter der Rubrik „unnötig“ einzusortieren, so wird sich der TuS Graf Kobbo Tecklenburg gestern erst recht gefragt haben, warum er auch die Heimspielpremiere gegen den SV Bösensell mit dem gleichen Ergebnis in den Sand gesetzt hat. Fakt ist: Die Tecklenburger haben beide Spiele zu Saisonbeginn mit 2:3 verloren und den Saisonstart damit verpatzt.