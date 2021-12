„Kobbos“ vor wegweisendem Spiel

Mergim Selimi (weißes Trikot) kehrt am Sonntag in den Kader des heimischen Bezirksligisten TuS Graf Kobbo Tecklenburg zurück.

Wenige Wochen vor Heiligabend brennt auch bei den Bezirksliga-Fußballern des TuS Graf Tecklenburg das erste Licht auf dem Adventskranz; gerade passend zum anstehenden Heimspiel des TuS gegen BW Aasee am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr, Sportplatz an der Von-Vahrendorff-Straße). „Vier von den sieben Spielern, die uns zuletzt in Ibbenbüren gefehlt haben, kehren in den Kader zurück“, signalisiert Trainer Klaus Bienemann vorsichtig Entwarnung.