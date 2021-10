Lüttmann: „Wir brauchen Siege“

Mit einiger Besorgnis registriert Julian Lüttmann die „wilden Ergebnisse“, wie er sagt, die in den vergangenen Wochen in der Fußball-Bezirksliga zu verzeichnen waren. Unerwartete Punktgewinne, die vermeintliche Außenseiter einfuhren, setzen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg in zunehmendem Maß unter Druck. Das gilt auch für das Auswärtsspiel der Tecklenburger am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) bei Emsdetten 05.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie