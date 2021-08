RSV Leeden mit neuer Pfeilspitze

Über viele Jahre waren Markus Kuhlage und Thorsten Göpfert ein sportliches Aushängeschild beim RSV „Bergeslust“ Leeden. In diesem Jahr ist das Duo gesprengt, was vornehmlich private Gründe hat. Gleichwohl fand Markus Kuhlage prominenten Ersatz für seinen nun ausgeschiedenen Kollegen Thorsten Göpfert.

Radball: Markus Kuhlage und Olaf Wille starten als erste Mannschaft in die Saison 2021/22

Markus Kuhlage (links) und Thorsten Göpfert bildeten elf Jahre das Team RSV Leeden I in der 2. Radball-Bundesliga.

Die Sommerferien in NRW sind beendet und die Hoffnungen steigen, dass die Radball-Ligen nach der langen pandemiebedingten Pause in den nächsten Wochen wie geplant starten können. Allerhöchste Zeit also auch für den RSV „Bergeslust“ Leeden, die finale Phase der Saisonvorbereitung einzuleiten. Dabei geht die erste Mannschaft nach vielen Jahren erstmals nicht mehr mit dem Duo Markus Kuhlage / Thorsten Göpfert auf Punktejagd.